  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بايدن سيصدر 17 أمرا رئاسيا فور استلام السلطة اليوم

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 12:32

بايدن سيصدر 17 أمرا رئاسيا فور استلام السلطة اليوم
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

سيصدر الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، 17 أمرا رئاسيا فور تقلده السلطة، وأغلب الأوامر الفوريّة ستكون لاغية لقرارات كان قد أخذها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وأهم الأوامر التي سيصدرها بايدن؛

أولًا: سيلغي بايدن مرسوم ترامب بشأن حظر سفر مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

ثانيًا: سيلغي بايدن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وسينضم إليها من جديد.

ثالثًا: سيصدر الرئيس المُنتخب أمرا بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ.

رابعًا: سيوقف بايدن بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك.

خامسا: سيوقع بايدن أمرا رئاسيا يلغي فيه سياسات ترامب فيما يخص الهجرة.

باقي القرارات تُضاف تباعًا...

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بايدن
#الرئيس الأميركي
#قرارات
#إصدار أوامر رئاسية

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب يعفو عن العشرات بينهم مستشاره بانون ومشغّل الجاسوس بولارد
ترامب يعفو عن العشرات بينهم مستشاره بانون ومشغّل الجاسوس بولارد

2021-01-20

وزير خارجية بايدن: ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة لإسرائيل
وزير خارجية بايدن: ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة لإسرائيل

2021-01-20

الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت لـ60 دولة
الصحة العالمية: النسخة البريطانية المتحورة من كورونا وصلت لـ60 دولة

2021-01-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: منخفض جوي يستمر حتى الجمعة

حالة الطقس: منخفض جوي يستمر حتى الجمعة

2021-01-19
ترامب... فوضى وغضب وانقسامات

ترامب... فوضى وغضب وانقسامات

2021-01-19
تمديد الإغلاق لمدة 10 أيام وإلزام العائدين من الخارج بفحص كورونا

تمديد الإغلاق لمدة 10 أيام وإلزام العائدين من الخارج بفحص كورونا

2021-01-19
الموت يغيّب الإعلامي الفلسطينيّ سامي حدّاد

الموت يغيّب الإعلامي الفلسطينيّ سامي حدّاد

2021-01-19
مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

2021-01-19