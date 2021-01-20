بايدن سيصدر 17 أمرا رئاسيا فور استلام السلطة اليوم

سيصدر الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، 17 أمرا رئاسيا فور تقلده السلطة، وأغلب الأوامر الفوريّة ستكون لاغية لقرارات كان قد أخذها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وأهم الأوامر التي سيصدرها بايدن؛

أولًا: سيلغي بايدن مرسوم ترامب بشأن حظر سفر مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

ثانيًا: سيلغي بايدن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وسينضم إليها من جديد.

ثالثًا: سيصدر الرئيس المُنتخب أمرا بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ.

رابعًا: سيوقف بايدن بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك.

خامسا: سيوقع بايدن أمرا رئاسيا يلغي فيه سياسات ترامب فيما يخص الهجرة.

باقي القرارات تُضاف تباعًا...