قتيلان على الأقل في انفجار بالعاصمة الإسبانية مدريد

قتل شخصان على الأقل من جراء الانفجار العنيف الذي ضرب مبنى وسط العاصمة الإسبانية مدريد، مساء اليوم، الأربعاء.

وسمع دوي انفجار قوي مجهول المصدر، في مبنى في وسط مدريد على ما ذكر التلفزيون الوطني الإسباني وشهود عيان.

وقال التلفزيون إن الانفجار "قوي جدا" وأدى إلى انهيار ثلاثة طوابق في المبنى الواقع قرب دار للعجزة.

وذكرت التقارير المحلية أن انفجارا وقع في مبنى بحي "بويرتو دي توليدو" في وسط مدريد في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (16:00 توقيت القدس) وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مديد، مشاهد يظهر حجم الضرر الكبير في الطوابق العلوية من المبنى جراء الانفجار.

وأظهرت المشاهد الضرر الذي ألحقه الانفجار في السيارات المركونة أمام المبنى. وقال شهود عيان إن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وجود دار للمسنين ومدرسة وكنيسة بجوار المبنى. ولفتت أن تسرب الغاز قد يكون سببا لوقوع الانفجار.