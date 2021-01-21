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فرض العزل الصحي على الوافدين جوًا إلى الولايات المتحدة

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 23:09

فرض العزل الصحي على الوافدين جوًا إلى الولايات المتحدة
تعقيم البيت الأبيض (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، فرض العزل الصحي على جميع الوافدين جوًا إلى الولايات المتحدة، مع وجوب حيازتهم نتيجة سلبية لفحص اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل السفر.

وقال بايدن إنه "إضافة إلى وضع الكمامات الواقية، سيحتاج كلّ من يسافر إلى الولايات المتحدة آتيًا من دولة أخرى إلى إجراء اختبار (صحي) قبل صعوده الطائرة (...) والتزام العزل الصحي فور وصوله".

وكان الفحوصات الصحية معمولاً بها في ظل الإدارة السابقة، بينما أدرج العزل الصحي في خانة التوصيات.

وقدم بايدن إستراتيجية وطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تعتمد على "العلم وليس السياسة"، وذلك في أول يوم عمل له في منصبه، وسط مساعيه الرامية لتخفيف الضغوط المالية على الشعب الأميركي الناتجة عن الوباء.

وقال بايدن، في خطاب من البيت الأبيض: "إستراتيجيتنا الوطنية لمكافحة كورونا، شاملة، وتستند إلى الحقيقة والعلم وليس إلى السياسة والإنكار، وهي مفصلة". وأضاف أن "الخطة المكونة من 198 صفحة منشورة على موقع WhiteHouse.gov".

وأشار إلى أن "الخطة تم تطويرها بمساهمة من كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، الدكتور أنتوني فاوتشي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والخبراء الآخرين".

وتتضمن الإستراتيجية الوطنية العديد من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتطعيمات واختبارات كورونا على أمل تحريك الاستجابة الفيدرالية في اتجاه مختلف عن ذلك الذي سار عليه سلفه، دونالد ترامب.

وتبدأ خطة بايدن بحملة تطعيم وطنية من أجل تحقيق هدف الرئيس بإعطاء 100 مليون لقاح، وهو ما يكفي لتغطية 50 مليون أميركي بلقاحات تتطلب جرعتين، خلال أول مئة يوم له في منصبه.

ووقع بايدن أوامر تنفيذية تكثف إمدادات التطعيم، واختبارات كورونا، ومعدات الحماية الشخصية، وأخرى تعزز تطوير العلاجات لمكافحة الفيروس.

وشدد بايدن على ضرورة ارتداء الأميركيين الكمامات الواقية لوقف انتشار الفيروس، قائلا إن الكمامات "أهم من اللقاحات".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الولايات المتحدة
#جو بايدن

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