كورونا المجتمع العربي: 3,569 إصابة و40 وفاة منذ مطلع الأسبوع

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا لغاية الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 94,406 إصابات، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 578,483 مصابا. ومع الارتفاع في عدد الإصابات في المجتمع اليهودي انخفضت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد إلى 16.3%.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، بنحو 3,569 إصابة جديدة، وفي المقابل فإنه بلغ عدد المصابين الجدد 33,480 على مستوى البلاد، منذ مطلع الأسبوع، وبهذا بلغت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية 10.7% من عدد المصابين الجدد في البلاد.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 10,050 مع تسجيل انخفاض بلغ 857 حالة منذ مطلع الأسبوع، وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد الحالات النشطة 86,741 مع تسجيل انخفاض بلغ 4,096 حالة منذ مطلع الأسبوع. وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 11.6% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وحسب الهيئة العربية للطوارئ، أفادت المؤشرات بتسجيل انخفاض في معامل العدوى R في المعدل العام، إذ سجل المؤشر 0.99، وهي الأقل منذ ما يقارب الشهرين، مع وجود تفاوت بين الفئات المختلفة، فقد بلغ المؤشر في المجتمع الإسرائيلي غير المتدين 1.03 وفي مجتمع الحريديين 1.05، في حين انخفض في المجتمع العربي إلى 0.9.

وبلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية نحو 176,045 في حين بلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى على مستوى البلاد 2,184,413. وبهذا ارتفعت نسبة التطعيم الكلية في البلدات العربية إلى 13.2% من مجمل الأفراد مقابل 24% في المعدل العام و33% بين اليهود العلمانيين و28% بين الحرديين.

وبلغ عدد الأفراد من جيل 60 عاما فما فوق الذين تلقوا الوجبة الأولى من التطعيم في البلدات العربية نحو 56,741 ما يعد نسبته 62.9% من مجمل الأفراد من تلك الفئة العمرية، أما على مستوى البلاد فقد بلغ عددهم 1,109,384 ما يشكل 76.7% من تلك الفئة العمرية و84.8% في اليهود العلمانيين و78.1% بين الحريديين.

وارتفع عدد الوفيات، منذ مطلع الأسبوع، بـ40 وفاة وبلغ عدد الوفيات في البلدات العربية 670 وفاة، منذ بدء انتشار العدوي في آذار/ مارس 2020، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ223 وفاة، وبلغ عدد الوفيات في البلاد 4,177، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 16% من مجمل الوفيات في البلاد منذ بدء الأزمة.

وسُجّل ارتفاع في عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية إلى 236 حالة، بينها 73 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. وفي المقابل ارتفع عدد الحالات الخطرة على مستوى البلاد إلى 1,089 حالة، بينها 317 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.