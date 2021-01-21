43 وفاة بكورونا في أم الفحم منذ بدء انتشار العدوى

سُجّلت في مدينة أم الفحم 43 وفاة تأثرا بعدوى كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020 ولغاية اليوم، حسب معطيات نشرتها البلدية، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه "عدد الإصابات الفعلية النشطة، الآن، في المدينة 260 حالة. عدد الحالات التي تعالج في المستشفيات 12 حالة. اللون: برتقالي. العلامة: 6.8".

وأضاف أن "نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم 11.9%. (6700 شخص). نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم 2.4%. عدد الإصابات لكل 10000 مواطن هو 25 حالة. نسبة الفحوص الموجبة من بين الفحوص 11%".

ويستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة، صباح اليوم، أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 578,319 حتى الساعة 06:27 من صباح اليوم الخميس، بينهم 4179 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 1132 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 82401، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2364882 وعلى الجرعة الثانية 691876".

محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا اليوم

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الخميس، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

نحف، القاعة الرياضية 09:00-16:00

عكّا، ملعب كرة القدم 12:00-19:00

عرّابة، القاعة الرياضية 12:00-19:00

نوف هجليل، "بايت لچدول توڨ" 09:00-16:00

وفي القدس المحتلة، تقام محطة الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

القدس، جبل المكبر 10:00-17:00.