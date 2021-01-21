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32 قتيلا وجريحا إثر تفجير انتحاريّ مزدوج وسط بغداد

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 10:38

32 قتيلا وجريحا إثر تفجير انتحاريّ مزدوج وسط بغداد
من المكان بعيد الانفجار (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 20 آخرون على الأقل، اليوم الخميس، إثر تفجير انتحاري مزدوج وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء نقلا عن مصدر أمني لم تسمّه.

وذكر المصدر أن تفجيرين وقعا في ساحة الطيران وسط بغداد، أسفرا عن مقتل 12 شخصا وإصابة 20 آخرين، في حصيلة أولية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "واع"، بـ"وقوع شهداء وجرحى بتفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد"، دون مزيد تفاصيل.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، فيما لم تصدر السلطات العراقية بيانا بشأن ذلك.

عنصر أمن في المكان (الأناضول)

وتعد ساحة الطيران سوقا شعبيا يزدحم في مثل هذا الوقت من اليوم، بمئات البائعين والمتبضعين.

ولم يحدث مثل هذا الاعتداء منذ أكثر من 18 شهرا في العاصمة العراقية.

من المكان بعيد الانفجار (الأناضول)

وكان تفجير انتحاري وقع في المكان نفسه الذي غالبا ما يعج بالمارة في ساحة الطيران، وأوقع 31 قتيلا قبل ثلاث سنوات. وتعود الاعتداءات الأخيرة التي أوقعت عددا كبيرا من القتلى في بغداد الى حزيران/ يونيو 2019.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#العراق
#قتلى
#تفجير انتحاري
#ساحة الطيران

32 قتيلا وجريحا إثر تفجير انتحاريّ مزدوج وسط بغداد

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