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اتهام سجين من سخنين بتهديد زوجته بالقتل

تاريخ النشر: 22/01/2021 - 08:53

اتهام سجين من سخنين بتهديد زوجته بالقتل
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في عكا، أمس الخميس، لائحة اتهام ضد سجين في العشرينيات من عمره من مدينة سخنين على خلفية تهديد زوجته وأفراد عائلتها بالقتل.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلب تمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الشرطة اعتقلت سجينا من سخنين في أعقاب تهديد زوجته وأفراد عائلتها بالقتل وإلحاق الأذى بأولادهما الصغار".

وبحسب لائحة الاتهام فإن "الشرطة تلقت شكوى من الزوجة ضد زوجها الذي يقبع بالسجن في أعقاب الاعتداء عليها، وذلك بعدما قام بالاتصال عليها وهددها بالقتل عند خروجه من السجن".

وختمت لائحة الاتهام "كما هدد السجين زوجته بالاعتداء على أولادهما الصغار وأفراد عائلتها، بالإضافة إلى إلحاق الأذى والاعتداء جنسيا على شقيقاتها".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#اتهام
#سخنين
#جرائم قتل النساء
#العنف والجريمة

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