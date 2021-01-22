الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة عند الحدود مع لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مسيرة (درون) بعد ظهر اليوم، الجمعة، عندما كانت تحلق بالقرب من الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

وحسب بيان المتحدث العسكري، فإن "قوات الجيش الإسرائيلي رصدت طائرة مسيرة تعبر من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية وأسقطوها. وتابعت القوات الطائرة المسيرة طوال مدة الحدث".

واعتبر البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل من أجل منع خرق سيادة دولة إسرائيل".

وفي تموز/يوليو الماضي، سيطر الجيش الإسرائيلي على طائرة مُسيرة استخدمتها فرقة أناشيد لبنانية لتسجيل مقطع في موقع قرب المناطق الحدودية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية وأكده الجيش الإسرائيلي.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية سيطرت إلكترونيا على الطائرة وسحبتها مسافة 3 كيلومترات.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب صدر عنه حينها، أن قواته رصدت "طائرة مُسيرة تسللت كما يبدو من داخل لبنان الى المجال الجوي الإسرائيلي". وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية "تابعت" الطائرة و"تعاملت معها من خلال وسائل مختلفة".