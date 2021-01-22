  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة عند الحدود مع لبنان

تاريخ النشر: 22/01/2021 - 15:26

الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة عند الحدود مع لبنان
طائرة مسيرة استولى عليها الجيش الإسرائيلي في تموز/يوليو الماضي
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مسيرة (درون) بعد ظهر اليوم، الجمعة، عندما كانت تحلق بالقرب من الحدود الإسرائيلية – اللبنانية.

وحسب بيان المتحدث العسكري، فإن "قوات الجيش الإسرائيلي رصدت طائرة مسيرة تعبر من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية وأسقطوها. وتابعت القوات الطائرة المسيرة طوال مدة الحدث".

واعتبر البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل من أجل منع خرق سيادة دولة إسرائيل".

وفي تموز/يوليو الماضي، سيطر الجيش الإسرائيلي على طائرة مُسيرة استخدمتها فرقة أناشيد لبنانية لتسجيل مقطع في موقع قرب المناطق الحدودية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية وأكده الجيش الإسرائيلي.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية سيطرت إلكترونيا على الطائرة وسحبتها مسافة 3 كيلومترات.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب صدر عنه حينها، أن قواته رصدت "طائرة مُسيرة تسللت كما يبدو من داخل لبنان الى المجال الجوي الإسرائيلي". وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية "تابعت" الطائرة و"تعاملت معها من خلال وسائل مختلفة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الجيش الإسرائيلي
#لبنان
#طائرة مسيرة

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحليلات إسرائيلية: نتنياهو فشل فشلا ذريعا بالموضوع الإيراني
تحليلات إسرائيلية: نتنياهو فشل فشلا ذريعا بالموضوع الإيراني

2021-01-22

"ملابس رياضية": الخطة العسكرية الإسرائيلية لتدمير "صواريخ صدام"
"ملابس رياضية": الخطة العسكرية الإسرائيلية لتدمير "صواريخ صدام"

2021-01-22

استطلاع: التأييد لساعر لتولي رئاسة الحكومة يقترب من نتنياهو
استطلاع: التأييد لساعر لتولي رئاسة الحكومة يقترب من نتنياهو

2021-01-22

الأكثر قراءة

بايدن يوقع 15 أمرا رئاسيا ويتحدث عن الرسالة التي تركها ترامب

بايدن يوقع 15 أمرا رئاسيا ويتحدث عن الرسالة التي تركها ترامب

2021-01-21
البعنة: لائحة اتهام ضد قاتل 3 شبان عرب من الجليل

البعنة: لائحة اتهام ضد قاتل 3 شبان عرب من الجليل

2021-01-21
بغداد: 32 قتيلا و110 جرحى بتفجيرَين وإيعاز بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنيّة

بغداد: 32 قتيلا و110 جرحى بتفجيرَين وإيعاز بإجراء تغييرات في الأجهزة الأمنيّة

2021-01-21
فرص تمديد الإغلاق تتقلص: 220 وفاة بكورونا منذ مطلع الأسبوع

فرص تمديد الإغلاق تتقلص: 220 وفاة بكورونا منذ مطلع الأسبوع

2021-01-21
حالة الطقس: أجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي

2021-01-21