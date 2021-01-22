الصحة الفلسطينيّة: 12 وفاة و494 إصابة جديدة بكورونا 

توفي 12 شخصا من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما تم تسجيل 494 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم، الجمعة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، إنه "تم تسجيل 8 وفيات في الضفة الغربية ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 2، بيت لحم 1، الخليل 1، جنين 3، وتسجيل 4 وفيات في قطاع غزة".

ولفتت إلى وجود 77 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 يخضعون للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى انه تم تسجيل 219 إصابة بالفيروس في الضفة و275 في قطاع غزة، وكذلك تسجيل 297 حالة تعاف في الضفة و495 في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: سلفيت (16)، ضواحي القدس (20)، طوباس (21)، أريحا والأغوار (8)، طولكرم (26)، رام الله والبيرة (45)، بيت لحم (19)، الخليل (22)، نابلس (23)، جنين (17)، قلقيلية (2)"، قطاع غزة (275)" .

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة "توزعت حسب (الترتيب) التالي: سلفيت (29)، طوباس (8)، أريحا والأغوار (2)، طولكرم (36)، رام الله والبيرة (51)، بيت لحم (22)، الخليل (34)، نابلس (48)، جنين (41)، قلقيلية (26)"، قطاع غزة (495)".

وأوضحت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.