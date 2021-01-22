أم الفحم وطمرة: احتجاج ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

تظاهر المئات من أهالي أم الفحم والمنطقة بعد صلاة الجمعة، اليوم، احتجاجا على تصاعد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام في المجتمع العربي.

وجاءت هذه المظاهرة الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انطلقت من أمام ساحة البلدية وصولا إلى المدخل الرئيسي للمدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بتواطؤ الشرطة مع الجريمة والمجرمين، مؤكدين على استمرار احتجاجهم حتى وقف سفك الدماء في المجتمع العربي.

ومما يذكر أن محيط المدخل الرئيسي لأم الفحم شهد استنفارا كبيرا للشرطة التي انتشرت عناصرها في الشوارع الفرعية هناك.

ونفذت الشرطة في احتجاجات سابقة عددا من المتظاهرين، بالإضافة إلى استخدامها القنابل الصوتية وغاز مسيل للدموع ورش المياه العادمة في محاولة لقمع المظاهرات.

طمرة: تظاهرة احتجاجية وإغلاق شارع 70

شارك العشرات من مدينة طمرة والمنطقة بعد ظهر اليوم، الجمعة، في تظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وأغلق المتظاهرون شارع 70 في مفرق طمرة أمام حركة السير.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالعنف والجريمة، وأخرى مطالبة الشرطة بعدم التقاعس ومحاربة العنف والجريمة وجمع السلاح بالمجتمع العربي.

هذا، وتتصاعد الاحتجاجات في البلدات العربية بالآونة الأخيرة ضد استمرار جرائم العنف وضد تواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.