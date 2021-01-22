232 إصابة نشطة بكورونا في أم الفحم

بلغ عدد الحالات النشطة في أم الفحم 232 حالة لغاية صباح اليوم، الجمعة، علمًا أن عدد الإصابات لكل 10 آلاف مواطن 21 إصابة فيما وصلت نسبة الإصابات الموجبة من مجمل الفحوصات 10%؛ المؤشر الضوئي 6.2 واللون برتقالي.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "محطة فحص كورونا لا تعمل اليوم، في حالة الضرورة يمكن التوجه إلى محطة الفحص القريبة في قرية دبورية (محطة الوقود مدخل البلدة) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية عصرا".

وأضاف "لمؤمني عيادة ’كلاليت’ فوق 35 عاما، يمكنكم تلقي التطعيم اليوم وغدا في عيادة الظهر حتى الساعة الثامنة مساء، دون حجز دور مسبق".

ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد بلغ 585746 لغاية صباح اليوم بينهم 4245 حالة وفاة، ومن مجمل الإصابات هناك 1128 حالة وصفت بالخطيرة علمًا أن المرضى حاليا عددهم 82029، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2441379 وعلى الجرعة الثانية 850811 شخصا".

محطات فحص كورونا اليوم الجمعة

تُقام اليوم، الجمعة، محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في عدد من البلدات العربية، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء الفحوص دون الحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

وتُقام محطات الفحص وتكون مفتوحة حسب البرنامج التالي:

معالوت ترشيحا، موقف بحيرة مونفورت 09:00-14:00

دبورية، محطة وقود بمدخل القرية 09:00-14:00

يافة الناصرة، المركز الجماهيري 09:00-14:00

كفركنا، المركز الجماهيري 09:00-14:00

قلنسوة، بيت الضيافة 09:00-14:00

القدس المحتلة:

القدس، جبل المكبر 10:00-17:00

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

الجولان المحتل:

مسعدة، بيت الشعب 09:00-14:00