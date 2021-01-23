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السعودية: اعتراض هدف جوي كان موجها نحو الرياض

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 11:08

السعودية: اعتراض هدف جوي كان موجها نحو الرياض
من هجوم سابق على مطار أبها (ناشطون)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير "هدف جوي معادٍ كان متوجها نحو الرياض".

ويرجح أن يكون مصدره اليمن المجاور، في هجوم يأتي في وقت تعيد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، النظر في تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

ودوى صوت انفجار قوي في أجواء المدينة حوالي الساعة 11,00 ظهرا، حسبما أفاد سكان محليون.

وقالت سعودية مقيمة في حي السليمانية وسط الرياض، "سمعت صوتا قويا وظننت أن شيئا ما سقط على الأرض. المنزل كله اهتز للحظات".

وبحسب التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، فقد تم "اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" الحكومية، من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وأفاد موقع مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن تأخير في وصول العديد من الرحلات، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك مرتبطا بمحاولة استهداف المدينة.

وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن المدعومين من إيران، لكن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون نادرا ما تصل إلى أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 700 كلم عن الحدود اليمنية.

ولم يعلن الحوثيون السبت عن أي هجوم باتجاه السعودية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هاجم الحوثيون محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب السعودية بصاروخ، ما أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود.

وقبل أكثر من عام من هذا الهجوم، تعرضت منشآت لأرامكو قرب الرياض لهجمات غير مسبوقة.

ويأتي الاعلان عن اعتراض هدف فوق الرياض في وقت تبحث إدارة بايدن إمكانية العودة عن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، خوفا من تأثير ذلك على إيصال المساعدات لليمنيين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#السعودية
#الرياض
#اليمن
#صاروخ باليستي
#هجوم معاد

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