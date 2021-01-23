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إصابات بانفجار شمالي قطاع غزة

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 08:40

إصابات بانفجار شمالي قطاع غزة
صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل للمبنى حيث وقع الانفجار
عرب ٤٨

هز انفجار ضخم، صباح اليوم، السبت، مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة المحاصر.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان. وعُلم أن الانفجار وقع في مبنى في حي أبو عودة، شرقي بيت حانون.

ووردت تقارير أولية عن سقوط ضحايا. وذكرت مصادر محلية أن طواقم الإنقاذ نقلت 10 إصابات على الأقل إلى مستشفى الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة.

ولم ترد روايات رسمية عن السلطات في قطاع غزة، حتى هذه اللحظة، توضح سبب الانفجار أو طبيعة الإصابات.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان صدر عنها، إنها فتحت تحقيقا في الحادث، دون تفاصيل إضافية.

وقال البيان "وصلت قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني إلى المكان، وتقوم بواجبها في إخلاء الإصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار".

وأكد الشهود أن الانفجار خلّف عددا من الإصابات والأضرار المادية، وأشارت مصادر طبية إلى أن الإصابات متفاوتة، ومن بينها ثلاث حالات خطيرة.

وأفاد الشهود بتحليق طائرات مُسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في أجواء المناطق الشمالية في قطاع غزة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات بالمنطقة المحيطة بالقطاع المحاصر، في أعقاب الانفجار. وتبين لاحقا أن "الإنذار كاذب".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بيت حانون
#قطاع غزة
#انفجار مبنى

إصابات بانفجار شمالي قطاع غزة

إصابات بانفجار شمالي قطاع غزة

إصابات بانفجار شمالي قطاع غزة

إصابات بانفجار شمالي قطاع غزة

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