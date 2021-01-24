الصحّة الإسرائيلية: رصد طفرة جديدة لكورونا مصدرها لوس أنجليس

أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، الأحد، رصد 5 إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا مصدرها لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأميركيّة.

ووفقًا للوزارة، أصيب عائد من الولايات المتحدة بالفيروس، ونقله إلى 4 آخرين.

ولا معلومات متوفّرة إلى الآن حول الطفرة الجديدة، وإن كانت أكثر فتكًا أو أسرع انتشارًا.

وفي وقت سابق اليوم، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إغلاق مطار بن غوريون الدولي في اللد خمسة أيام فقط، بهدف منع دخول طفرات فيروس كورونا إلى إسرائيل. وصادقت الحكومة في بداية الاجتماع على تعيين كيتي بيري مفوضة دائمة لمصلحة السجون، بعدما تم قبل أسبوعين تعيينها قائمة بأعمال مفوض مصلحة السجون.

وسيدخل القرار حيّز التنفيذ ليل الإثنين - الثلاثاء.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتياهو، في بداية اجتماع حكومته إنه "خلافا لما يقولون، فقد سبقنا جميع دول العالم. ولم تفعل أي دولة ما سوف نفعله. سوف نغلق الدولة بشكل محكم"، وذلك حتى 31 كانون الثاني/يناير الحالي، وفقا لاقتراح مطروح على جدول أعمال الحكومة. واعتبر نتنياهو أنه "خلال هذا الأسبوع فقط، من إغلاق السماء، سنطعم مليون إسرائيلي آخر" باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

لكن الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" أشار إلى أن مسودة قرار الحكومة تقضي بإغلاق المطار لخمسة أيام فقط. ووفقا للاقتراح، لن يسمح لطائرات شركات أجنبية بالهبوط في إسرائيل بدءا من بعد غد، 26 كانون الثاني/يناير، وحتى يوم الأحد المقبل 31 كانون الثاني/يناير، موعد انتهاء الإغلاق. وفي المقابل، فإنه سيسمح بمغادرة إسرائيل للحالات الاستثنائية فقط.

وبحسب تقرير استعرضته وزارة الصحة خلال اجتماع الحكومة، فإن 33% فقط من العائدين من خارج البلاد، بين 26 كانون الأول/ديسمبر الفائت و21 كانون الثاني/يناير الحالي، التزموا بتعليمات وجوب الدخول إلى حجر صحي.

وأراد نتنياهو إغلاق مطار بن غوريون لأسبوعين، لكن وزير الأمن، بيني غانتس، أعلن أنه يؤيد إغلاق المطار لمدة أسبوع واحد. وقال نتنياهو إنه سيعقد مداولات خلال الأسبوع القريب حول إستراتيجية الخروج من الإغلاق، الذي ينتهي بحلول نهاية الشهر الحالي.

ويتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على اتفاقية استئاف تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.