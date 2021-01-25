  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة بإطلاق نار في دير الأسد

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 12:28

إصابة خطيرة بإطلاق نار في دير الأسد
مسرح الجريمة في دير الأسد، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب في جريمة إطلاق نار في أحد أحياء قرية دير الأسد، ظهر اليوم الإثنين.

وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لمركز حيان الطبي العلاجات الأولية للمصاب، وهو في الأربعينيات من عمره، ونقلته بحالة خطيرة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية إطلاق النار على الشاب.

وتسود البلدات العربية أعمال العنف والجريمة في ظل تواطؤ الشرطة وانعدام الأمن والأمان، إذ قُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، في غضون أقل من شهر، 6 ضحايا وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#دير الأسد
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام شاب بقتل زياد غريفات من الزرازير
اتهام شاب بقتل زياد غريفات من الزرازير

2021-01-25

اجتماع مركبات المشتركة: أجواء إيجابية دون إحراز تقدم
اجتماع مركبات المشتركة: أجواء إيجابية دون إحراز تقدم

2021-01-25

إثر تصاعد العنف والجريمة، القُطرية تُوصي: تصعيد الإجراءات الاحتجاجية
إثر تصاعد العنف والجريمة، القُطرية تُوصي: تصعيد الإجراءات الاحتجاجية

2021-01-25

الأكثر قراءة

الإعلان عن خطة اقتصادية واسعة تشمل منحًا لكل شخص

الإعلان عن خطة اقتصادية واسعة تشمل منحًا لكل شخص

2021-01-24
قتيل وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بيافا

قتيل وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بيافا

2021-01-24
إسرائيل تلوح بالخيار العسكري للتأثير على مفاوضات الاتفاق النووي

إسرائيل تلوح بالخيار العسكري للتأثير على مفاوضات الاتفاق النووي

2021-01-24
ضحية جريمة القتل من أم الفحم:

ضحية جريمة القتل من أم الفحم: "صلى وتظاهر ثم قُتل"

2021-01-24
تشييع ضحية القتل بأم الفحم: صلاة جنازة على شارع 65 واعتقال متظاهرين

تشييع ضحية القتل بأم الفحم: صلاة جنازة على شارع 65 واعتقال متظاهرين

2021-01-24