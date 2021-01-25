إصابة خطيرة بإطلاق نار في دير الأسد

أصيب شاب في جريمة إطلاق نار في أحد أحياء قرية دير الأسد، ظهر اليوم الإثنين.

وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لمركز حيان الطبي العلاجات الأولية للمصاب، وهو في الأربعينيات من عمره، ونقلته بحالة خطيرة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية إطلاق النار على الشاب.

وتسود البلدات العربية أعمال العنف والجريمة في ظل تواطؤ الشرطة وانعدام الأمن والأمان، إذ قُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، في غضون أقل من شهر، 6 ضحايا وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا.