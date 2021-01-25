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اتهام شاب بقتل زياد غريفات من الزرازير

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 10:59

اتهام شاب بقتل زياد غريفات من الزرازير
مسرح الجريمة بالزرازير (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد شاب (25 عاما) نسبت إليه اقتراف جريمة قتل المرحوم زياد غريفات (48 عامًا) من سكان قريته الزرازير، يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

ووفقا للشرطة فإنه "يوم السبت يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تلقت الشرطة بلاغا عن نقل مصاب (48 عامًا) بحالة حرجة إلى مستشفى ‘رمبام’ بعد الاعتداء عليه خلال شجار بين مجموعة شبان في الزرازير. وحدد أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان مكان الجريمة ومكان آخر يبعد 70 مترا عن بيت الضحية، وخلال التحقيق ضبطت عصي خشبية وعليها دماء وجمع أدلة للتحقيق".

المرحوم زياد غريفات

وأضافت أنه "تبين في التحقيقات الأولية أن شجارا نشب بين مجموعة شبان في مدخل الزرازير، وتعرض شقيق المتهم لاعتداء وهرب من المكان وهو مصاب، بعدها بساعة تجدد الشجار قرب بيت الضحية الذي كان لابنه طرف في الشجار، وطلبت زوجة الضحية حرصا على ابنها من زوجها أن يتدخل ويحاول فض الشجار، بيد أن المتهم الذي كان غاضبًا بسبب الاعتداء على شقيقه وصل إلى المكان فجأة وضرب الضحية في رأسه بواسطة عصا، نقل الضحية على إثرها إلى مستشفى رمبام بحالة حرجة وتوفي لاحقًا".

وادعت الشرطة أن "المتهم هرب من المكان وسط عمليات بحث مكثفة للشرطة، وبعد الجريمة بثلاثة أيام سلّم نفسه للشرطة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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اتهام شاب بقتل زياد غريفات من الزرازير

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