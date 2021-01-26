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السفير الإسرائيلي يصل إلى الرباط وافتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 17:12

السفير الإسرائيلي يصل إلى الرباط وافتتاح قنصلية إسرائيلية في دبي
أحد أعضاء الوفد الإسرائيلي إلى الرباط، الشهر الماضي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

وصل السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر، الدبلوماسي دافيد غوفرين، إلى العاصمة المغربية، الرباط، ليشغل منصب القائم بأعمال الممثلية الإسرائيلية في المغرب، إلى الرباط، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلة، اليوم الثلاثاء.

وكان غوفرين قد شغل منصب سفير إسرائيل لدى مصر بين عامي 2016 و2020. وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن الممثلية في الرباك ستعمل على "تعزيز العلاقات في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية".

ويتوقع أن تفتح المغرب بحلول نهاية الشهر الحالي "مكاتب ارتباط" في تل أبيب، إثر اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، الذي تم الإعلان عنه خلال الشهر الماضي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#المغرب
#إسرائيل
#قائم بأعمال
#الحكومة الإسرائيلية
#ممثلية دبلوماسية

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