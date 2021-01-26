  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا المجتمع العربي: ارتفاع كبير بالوفيات وانخفاض الإصابات الجديدة

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 16:45

كورونا المجتمع العربي: ارتفاع كبير بالوفيات وانخفاض الإصابات الجديدة
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 97446 مصابا؛ في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 610015 وبهذا انخفضت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد إلى 16%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وسجلت البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع 1323 إصابة جديدة، مع تسجيل انخفاض في عدد الإصابات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ولذات الفترة؛ في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد المصابين الجدد خلال الأسبوع الماضي 15369، وبهذا بلغت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية إلى نحو 8.6% من مجمل المصابين في البلاد.

وبلغ عدد تطعيمات الوجبة الأولى في البلدات العربية نحو 190640 في حين بلغ عدد التطعيمات على مستوى البلاد 2682973، وبهذا ما زالت نسبة التطعيم في البلدات العربية منخفضة مقارنة بالمعدل العام إذ بلغت 13.5% في البلدات العربية مقابل 29.2% في المعدل العام بالبلاد، أما فيما يتعلق بالوجبة الثانية فقد بلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية نحو 56010 فقط مقابل 1238732 على مستوى البلاد لتبلغ نسبة التطعيم الكلي للوجبة الثانية 4% فقط مقابل 13.5% على مستوى البلاد.

وبلغ عدد الأفراد من جيل 60 وأكثر الذين تلقوا الوجبة الأولى من التطعيم في البلدات العربية نحو 54596 مما يشكل ما نسبته 51.1% من مجمل الأفراد في تلك الفئة العمرية، أما على مستوى البلاد فقد بلغ عددهم 1184142 ما يشكل 81.6% من تلك الفئة العمرية، أما بخصوص الوجبة الثانية فقد بلغت تلك النسبة في البلدات العربية 22% مقابل 55.1% في المعدل العام.

ووصل عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 8422 مع تسجيل انخفاض بلغ 657 حالة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وعلى مستوى البلاد فقد بلغ عدد الحالات النشطة 78096 حالة مع تسجيل انخفاض بلغ 1010 حالات منذ مطلع الأسبوع، وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 10.8% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات بشكل كبير منذ مطلع الأسبوع إذ جرى تسجيل 32 حالة وفاة ليرتفع مجمل الوفيات في البلدات العربية إلى 721 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بالفترة نفسها بـ149 حالة ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 4488، وبذلك ارتفعت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات 16.1% من مجمل الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية 188 حالة بينها 54 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1074 حالة منها 295 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#المجتمع العربي
#الهيئة العربية للطوارئ
#فيروس كورونا

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: أهالي بئر هداج يتظاهرون ضد أوامر الهدم
النقب: أهالي بئر هداج يتظاهرون ضد أوامر الهدم

2021-01-26

مصادر بالمشتركة: الإسلامية الجنوبية تحاول إخفاء صفقات مع نتنياهو خلف الدين
مصادر بالمشتركة: الإسلامية الجنوبية تحاول إخفاء صفقات مع نتنياهو خلف الدين

2021-01-26

3,567 مخالفة كورونا في يوم واحد بالبلاد
3,567 مخالفة كورونا في يوم واحد بالبلاد

2021-01-26

الأكثر قراءة

معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية

معارضة واسعة لخطّة نتنياهو للمساعدات المالية

2021-01-25

"فتح كامل أو جزئي لجهاز التعليم.. الإثنين"

2021-01-25
اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

اجتماع مركبات المشتركة دون إحراز تقدم

2021-01-25
الطفرة البريطانية تقلب حسابات نتنياهو: الخطة الاقتصادية

الطفرة البريطانية تقلب حسابات نتنياهو: الخطة الاقتصادية "رشوة انتخابية"

2021-01-25
نتنياهو يسعى لتجنيد ملك المغرب في حملته الانتخابية

نتنياهو يسعى لتجنيد ملك المغرب في حملته الانتخابية

2021-01-25