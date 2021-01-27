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نتنياهو: الحكومة ستقرر غدا تمديد الإغلاق

تاريخ النشر: 27/01/2021 - 15:07

نتنياهو: الحكومة ستقرر غدا تمديد الإغلاق
نتنياهو لدة وصول لقاحات "فايزر" إلى مطار بن غوريون، 10 الشهر الجاري (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه "سأعقد اجتماعا للحكومة غدا وسأمرر اقتراح وزارة الصحة بتمديد الإغلاق، وسنقرر الفترة وفقا لمستوى انتشار كورونا".

وأضاف نتنياهو، خلال جولة في منشأة لقاحات مضادة لكورونا في بلدة سديروت، أنه سيتم إغلاق المعابر البرية إلى مصر والأردن، باستثناء معبر اللنبي (الكرامة) الذي يستخدمه الفلسطينيون. "وسنمدد الإغلاق المحكم لحدودنا. وربما سنحتاج إلى تشريع لتنفيذ ذلك. وأتوقع خروجا تدريجيا من الإغلاق".

وتطرق نتنياهو إلى انتشار الطفرة البريطانية لفيروس كورونا، لكن خلافا لتقرير شعبة الاستخبارات العسكرية حول عدم إمكانية منع انتشارها في البلاد، اعتبر نتنياهو أنه "نجحنا في لجم الطفرة البريطانية وعلينا ضمان عدم دخول طفرات جديدة حتى لو أننا لا نعرف عنها".

وحول احتمال تأجيل الانتخابات بسبب انتشار رالفيروس، قال نتنياهو "لا أرى أي حاجة لتأجيلها. وأعتقد أن العكس هو الصحيح".

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، صباح اليوم، فقد تم تشخيص 7737 إصابة جديدة بالفيروس، أمس، إثرا إجراء 83,367 فحصا، وعدد المرضى في حالة خطيرة 1141، بينهم 311 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، وحصيلة الوفيات 4513 منذ بداية الجائحة. وجرى تطعيم 2,768,202 بالجرعة الأولى و1,377,803 بالجرعة الثانية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا
#إغلاق
#الأردن
#مصر
#معبر اللنبي

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