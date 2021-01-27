كورونا المجتمع العربي: وفاة مصاب من جديدة المكر

توفي مسن (66 عاما) من قرية جديدة المكر تأثرا بفيروس كورونا المستجد في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى نهريا، صباح اليوم، أن "64 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في أقسام كورونا، بينهم 45 بحالة خطيرة و12 بحالة متوسطة و7 بحالة طفيفة.

ويستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة، صباح اليوم، أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 617168 حتى الساعة 06:15 صباح اليوم الأربعاء، بينهم 4513 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 1141 وصفت حالتهم بأنها خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 76708، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 2768202 وعلى الجرعة الثانية 1377803".

محطات فحص كورونا اليوم الأربعاء

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية، اليوم الأربعاء، حَسَبَ ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراء الفحوص بحاجة إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي.

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

يانوح جت، القاعة الرياضية 09:00-16:00

عكّا، ملعب كرة القدم 09:00-16:00

عرّابة، القاعة الرياضية 10:00-17:00

أم الفحم، السوق البلدي 09:00-16:00

إكسال، المركز الجماهيري 10:00-17:00

وفي القدس المحتلة، تقام محطات الفحص وفقًا للبرنامج التالي:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 12:00-19:00

وفي الجولان العربي السوري المحتل تقام حطة الفحص وفقا للبرنامج التالي:

مجدل شمس، المدرسة الثانوية 12:00-19:00.

ارتفاع كبير بعدد الوفيات في المجتمع العربي

ووفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ، فإن عدد الوفيات ارتفع بشكل كبير منذ مطلع الأسبوع إذ جرى تسجيل 32 حالة وفاة ليرتفع مجمل الوفيات في البلدات العربية إلى 721 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بالفترة نفسها بـ149 حالة ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 4488، وبذلك ارتفعت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات 16.1% من مجمل الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة.

هذا، وبلغ عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية 188 حالة بينها 54 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1074 حالة منها 295 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي.