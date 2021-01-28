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اتهام شابين بإحراق شجرة الميلاد في سخنين

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 12:00

اتهام شابين بإحراق شجرة الميلاد في سخنين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شابين (18 و19 عاما) بإضرام النار في شجرتي الميلاد بمدينة سخنين.

ويستدل من لائحة اتهام أنه في أعقاب إضرام النار في شجرتي الميلاد، والذي أعقبه نصب شجرة أخرى بمحاذاة الكنيسة الكاثوليكية بمدينة سخنين، انتشر في شبكة التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا سُمع فيه شاب يشتم رجال دين، فقرر المتهمان إحراق شجرتي الميلاد.

يذكر أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2021، لائحة اتهام ضد قاصرين (16 و17 عاما) بإضرام النار في شجرتي الميلاد بمدينة سخنين.

ويستدل من لائحة الاتهام المذكورة أنه "في يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر تلقت الشرطة بلاغا حول إضرام النار في شجرتي الميلاد بعد نصبهما أمام الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سخنين
#شجرة الميلاد
#لوائح اتهام

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