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أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 12:32

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة
من المظاهرة الاحتجاجية في أم الفحم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

شارك المئات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة في مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام، اليوم الجمعة.

وانطلقت المظاهرة الاحتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي بعد أداء صلاة الجمعة في مبنى بلدية أم الفحم.

وتوجه المتظاهرون إلى مركز الشرطة في المدينة، إذ رددوا هتافات ضد تواطئها وسياسات الحكومة بعدم لجم ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.


وأفاد مراسل "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، أن مناوشات وقعت بين المتظاهرين وعناصر الشرطة على إثرها جرى الاعتداء على المتظاهرين في المكان؛ فيما لم يبلغ بعد عن اعتقالات.

وشهدت العديد من البلدات العربية في كافة أنحاء البلاد فعاليات ومظاهرات احتجاجًا على تواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف.

هذا، ونصبت خيمة اعتصام أمام مركز الشرطة في منطقة وادي عارة، يوم الإثنين الماضي، كخطوة ضمن القرارات التي اتخذتها بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية، للضغط على الشرطة من أجل التحرك في محاربة الجريمة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العنف والجريمة
#مظاهرة
#أم الفحم
#جرائم القتل
#تواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

أم الفحم: مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

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