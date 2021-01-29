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نيودلهي: انفجار صغير قرب السفارة الإسرائيلية

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 14:42

نيودلهي: انفجار صغير قرب السفارة الإسرائيلية
قوات الشرطة الهندية في موقع الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

وقع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم، الجمعة. ونقلت وسائل إعلام هندية عن شرطة دلهي تأكيدها حدوث الانفجار. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة وصفه الانفجار بأنه "صغير".

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع على رصيف خارج مبنى السفارة وتضرر الزجاج الأمامي لأربع أو خمس سيارات كانت متوقفة في الجوار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف" دمرت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة.

وأشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات، فليما انتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في المكان وتم إغلاق الشارع الذي تتواجد فيه السفارة الإسرائيلية.

ووقع الانفجار على بعد أقل من كيلومترين من مكان اجتمع فيه الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، ورئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وكبار أعضاء الحكومة للمشاركة في مراسم.

وأظهرت صور من موقع الانفجار أفراد الشرطة يقفون خارج المبنى، ويتفقدون الرصيف على جانب الطريق.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تجري تحقيقا في الانفجار. ووقع الانفجار عند الساعة الخامسة مساء، بالتوقبت المحلي، حيث كانت السفارة الإسرائيلية مغلقة.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية عدم تسجيل أية إصابات، وأن السلطات الهندية تجري تحقيقا وهي على اتصال مع الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة. وأوعز وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، العاملين في السفارة باتخاذ كافة الخطوات الأمنية المطلوبة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن موظف إسرائيلي رفيع إن قوات الأمن الهندية وكافة الجهات الأمنية الإسرائيلية تتعامل مع الانفجار على أنه "حدث أمني"، ويجري التحقيق في ما إذا كانت السفارة هدف الانفجار.

وأضاف أن الهند نقلت رسالة إلى إسرائيل، عبر السفير في دلهي رون مالكا، بأنها ستبذل كل ما بوسعها من حماية من أجل حماية الممثليات والدبلوماسيين الإسرائيليين في الهند.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الهند
#دلهي
#السفارة الإسرائيلية
#انفجار

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