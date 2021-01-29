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صافرات الإنذار تدوّي في طهران

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 00:19

صافرات الإنذار تدوّي في طهران
من شوارع طهران (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

دوّت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في العاصمة الإيرانيّة، طهران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محليّة.

وعزا مسؤولون مسؤول أمني إيراني انطلاق الصافرات إلى "خطأ تفني" ونفى "إشاعات عن سقوط طائرة".

بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانيّة أن سبب الدوي هو أن طائرة تركيّة لم تتمكّن من إخراج عجلاتها في المطار قبل أن تغادر المطار، ما تسبّب بخشية من سقوطها في منطقة مأهولة فأطلقت الصافرات.

وبيّنت صور لتحركات الطائرات أن الطائرة التركية توجهّت إلى عاصمة أذربيجان، باكو.

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#إيران
#طهران
#تركيا

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