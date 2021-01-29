صافرات الإنذار تدوّي في طهران

دوّت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في العاصمة الإيرانيّة، طهران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محليّة.

وعزا مسؤولون مسؤول أمني إيراني انطلاق الصافرات إلى "خطأ تفني" ونفى "إشاعات عن سقوط طائرة".

Sirens in Shahr Ara and Marzdaran areas, western #Tehran#Iran



Lady says:

"What's this sound? it's wailing for 5-10 minutes" pic.twitter.com/yS8ZoYzx5N — Aleph א (@no_itsmyturn) January 29, 2021

بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانيّة أن سبب الدوي هو أن طائرة تركيّة لم تتمكّن من إخراج عجلاتها في المطار قبل أن تغادر المطار، ما تسبّب بخشية من سقوطها في منطقة مأهولة فأطلقت الصافرات.

مسؤول في محافظة #طهران يقول إن سبب دوي صفارات الإنذار مرتبط بخلل فني وحسب.

لكن هناك مواقع تنقل أخبارا تشير لتعرّض طائرة تركية في أجواء طهران لخلل فني أو تغيير مسارها بسبب الأحوال الجوية وبعضها يقول إنها كانت على وشك السقوط لذلك أُطلقت الصفارات. — farah alzaman فرح الزمان شوقي (@farah_alzaman) January 29, 2021

وبيّنت صور لتحركات الطائرات أن الطائرة التركية توجهّت إلى عاصمة أذربيجان، باكو.