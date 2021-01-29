صافرات الإنذار تدوّي في طهران

دوّت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في العاصمة الإيرانيّة، طهران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محليّة.
وعزا مسؤولون مسؤول أمني إيراني انطلاق الصافرات إلى "خطأ تفني" ونفى "إشاعات عن سقوط طائرة".
Sirens in Shahr Ara and Marzdaran areas, western #Tehran#Iran— Aleph א (@no_itsmyturn) January 29, 2021
Lady says:
"What's this sound? it's wailing for 5-10 minutes" pic.twitter.com/yS8ZoYzx5N
بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانيّة أن سبب الدوي هو أن طائرة تركيّة لم تتمكّن من إخراج عجلاتها في المطار قبل أن تغادر المطار، ما تسبّب بخشية من سقوطها في منطقة مأهولة فأطلقت الصافرات.
مسؤول في محافظة #طهران يقول إن سبب دوي صفارات الإنذار مرتبط بخلل فني وحسب.— farah alzaman فرح الزمان شوقي (@farah_alzaman) January 29, 2021
لكن هناك مواقع تنقل أخبارا تشير لتعرّض طائرة تركية في أجواء طهران لخلل فني أو تغيير مسارها بسبب الأحوال الجوية وبعضها يقول إنها كانت على وشك السقوط لذلك أُطلقت الصفارات.
وبيّنت صور لتحركات الطائرات أن الطائرة التركية توجهّت إلى عاصمة أذربيجان، باكو.
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