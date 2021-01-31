  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة حرجة في حادث طرق قرب مجد الكروم

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 11:18

إصابة حرجة في حادث طرق قرب مجد الكروم
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب رجل، يبلغ من العمر 62 عاما، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث طرق قرب قرية مجد الكروم، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:31 حول وقوع حادث طرق بين شاحنة ومركبة كهربائية بمحاذاة مجد الكروم، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب عانى جراحا حرجة في أنحاء جسده".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث الطرق
#مجد الكروم

حوارات

الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد
الحملة الأكاديمية الدولية لعزل إسرائيل وفضحها كنظام أبرتهايد

2021-01-30

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمديد اعتقال مشتبهين بجريمة قتل 3 أقرباء من باقة وجت
تمديد اعتقال مشتبهين بجريمة قتل 3 أقرباء من باقة وجت

2021-01-31

الفريديس: اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على شخص
الفريديس: اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على شخص

2021-01-31

الطيرة: مقتل شاب إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة
الطيرة: مقتل شاب إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة

2021-01-31

الأكثر قراءة

تقديرات إسرائيلية أوليّة متفاوتة حول تفجير نيودلهي

تقديرات إسرائيلية أوليّة متفاوتة حول تفجير نيودلهي

2021-01-30
صافرات الإنذار تدوّي في طهران

صافرات الإنذار تدوّي في طهران

2021-01-30
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2021-01-30
تفجير نيودلهي: رسالة تشير إلى سليماني وفخري زادة و

تفجير نيودلهي: رسالة تشير إلى سليماني وفخري زادة و"جيش الهند" يتحمل المسؤولية

2021-01-30
ليفي: تأثير الإغلاق على انتشار كورونا

ليفي: تأثير الإغلاق على انتشار كورونا "بطيء ومخيب للآمال"

2021-01-30