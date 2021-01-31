إصابة حرجة في حادث طرق قرب مجد الكروم

أصيب رجل، يبلغ من العمر 62 عاما، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث طرق قرب قرية مجد الكروم، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:31 حول وقوع حادث طرق بين شاحنة ومركبة كهربائية بمحاذاة مجد الكروم، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب عانى جراحا حرجة في أنحاء جسده".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.