الكنيست تصادق على رفع غرامات كورونا

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، الأحد، على رفع غرامات مخالفة قواعد كورونا، ما يزيد احتمال تمديد الإغلاق الذي ينتهي عند منتصف ليل الأحد – الإثنين.

ومن المقرّر أن تجتمع الحكومة الإسرائيليّة في وقت لاحق مساء اليوم للمصادقة على تمديد الإغلاق.

واشترط رئيس قائمة "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، الخميس الماضي، تمرير قانون رفع غرامات كورونا مقابل المصادقة على تمديد الإغلاق.

وستبحث الحكومة إمكانية تشكيل لجنة استثناءات خاصة، تبحث في طلبات منح التصاريح للمواطنين المتواجدين في الخارج ويريدون العودة إلى البلاد، إذ تشير التقديرات أن آلافًا من الإسرائيليين يمكثون في مطارات حول العالم وينتظرون العودة.

وعلى الرغم من الخلافات، يتوقع أن يدعم وزراء "كحول لافان'' تمديد الإغلاق، لكنهم يعتقدون أنه في ضوء استقرار معدل الإصابة والعدوى يمكن تخفيف بعض قيود الإغلاق، خاصّة كل ما يتعلق بالتعليم لجيل الطفولة والأعمال التجارية، بيد أن وزارة الصحة تعارض أي تخفيفات خلال الأسبوع الجاري.

إلى ذلك، حرّرت الشرطة الإسرائيلية في نهاية الأسبوع 1500 مخالفة كورونا، في غالبيتها العظمى عند الحواجز التي نصبت على محاور الطرقات الرئيسية في البلاد.

وتتمحور المخالفات حول عدم ارتداء الكمامات وعدم الالتزام بتعليمات الإغلاق، خاصة مغادرة المنزل والسفر دون أي سبب مقنع.

كما حرّرت مخالفات للمئات ممن ارتكبوا مخالفات سير، والسرعة الزائدة، والحديث بالهاتف الخليوي إثناء القيادة، ومخالفات انعدام الأمن والأمان بمركبات وشاحنات، والقيادة تحت تأثير الكحول، فيما تم إنزال عشرات المركبات عن الشارع ومنع استخدامها لمدة شهر على الأقل.