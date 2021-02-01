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منذ قطع العلاقات بعهد ترامب: أول محادثة لمسؤول فلسطيني مع إدارة بايدن

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 23:05

منذ قطع العلاقات بعهد ترامب: أول محادثة لمسؤول فلسطيني مع إدارة بايدن
عبّاس وبايدن حينما كان نائبا للرئيس الأميركي السابق، أوباما (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أجرى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع مسؤول الملف الفلسطيني - الإسرائيلي في وزارة الخارجية التابعة للإدارة الأميركية الجديدة هادي عمرو.

وبحث الطرفان، خلال الاتصال، "العلاقات الثنائية والوضع السياسي وآخر التطورات"، بحسب ما أعلن الشيخ على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وأشار إلى أن الحديث "كان إيجابيا، وتم الاتفاق على استمرار التواصل".

وتعتبر المكالمة بين الشيخ - المسؤول عن التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي - وعمرو، أول محادثة رسمية بين مسؤول فلسطيني ومسؤول في الإدارة الأميركية منذ قطع علاقات السلطة الفلسطينية مع الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وكانت الإدارة الأميركية الجديدة قد أعلنت عبر المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، إن إدارة بايدن ستعيد تفعيل المساعدات التي علقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات صدرت عنه في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي أن بايدن وجّه إدارته لـ"استعادة التواصل الأميركي الموثوق" مع فلسطين وإسرائيل.

وتابع أن الجهود الدبلوماسية هذه "ستشمل إحياء العلاقات مع القيادة والشعب الفلسطينيين التي ضمرت" في عهد ترامب.

وأوضح أن الجهود تلك ستشمل أيضا استعادة المساعدات الإنسانية لفلسطين، والتي علقها ترامب، فضلا عن إعادة فتح البعثة الفلسطينية في واشنطن.

وتعد تصريحات ميلز بمثابة أول توضيح رسمي للإدارة الجديدة بشأن سياستها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ تولى بايدن السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إدارة بايدن
#حسين الشيخ
#السلطة الفلسطينية
#الحكومة الفلسطينية

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