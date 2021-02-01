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طمرة: رضيعة بحالة خطيرة إثر تناولها مادة مخدرة

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 21:32

طمرة: رضيعة بحالة خطيرة إثر تناولها مادة مخدرة
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أحيلت رضيعة، تبلغ من العمر 10 شهور، من مدينة طمرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهي بحالة خطيرة، مساء اليوم الإثنين.

وجاء على لسان الشرطة أنها "تلقت بلاغا من مستشفى رمبام حول وصول رضيعة برفقة والدتها لتلقي العلاج وهي بحالة وصفت بأنها خطيرة".

وورد من المستشفى أن "الرضيعة تخضع للعلاج في قسم العلاج المكثف وهي بحالة نوم ولا تستجيب، علمًا أنها تقوم بالتنفس بشكل ذاتي وبحالة مستقرة".

وأشارت إلى أن "الحديث يدور عن شبهات العثور على مخدرات في جسدها، ولن يتم التأكد إلا بعد تلقي نتائج تحاليل البول".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طمرة
#مخدرات

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