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إكسال: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 15:56

إكسال: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أصيب شاب جرّاء تعرّضه لإطلاق نار، اليوم، السبت، في قرية إكسال.

ويبلغ الشاب من العمر 30 عامًا، ووصفت جراحه بالخطيرة، ونقل على إثرها إلى مشفى "هعميق" في العفولة لتلقّي العلاج.

وهذا سادس مصاب في جرائم إطلاق نار منذ الليلة الماضية، في جديدة المكر واللد وتل السبع ويافا والبعنة.

هذا، وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري 22 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة).

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إكسال
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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