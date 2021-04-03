الصحة الفلسطينية: 24 وفاة بكورونا و1651 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1651 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعة الـ24 الأخيرة.

جاء ذلك فيما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، تبدأ اعتبارا من اليوم السبت الثالث من نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة: طولكرم - حالة واحدة، جنين - حالة واحدة، سلفيت - حالة واحدة، رام الله والبيرة - حالة واحدة، نابلس - 4 حالات، الخليل - 4 حالات، و8 وفيات في قطاع غزة، و4 حالات وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 44 حالة، طولكرم - 77، طوباس - 23، جنين - 134، سلفيت - 17، رام الله والبيرة - 91، نابلس - 119، ضواحي القدس - 7 حالات، الخليل - 90 حالة، أريحا والأغوار - 7 حالات، بيت لحم - 27 حالة، بالإضافة إلى 953 حالة في قطاع غزة، و62 حالة في مدينة القدس.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 200 مصاب بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 647 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 90,204، بينهم 10,146 تلقوا الجرعتين من اللقاح.