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9 إصابات في حادثي طرق بالنقب والطيرة

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 09:34

9 إصابات في حادثي طرق بالنقب والطيرة
من مكان الحادث بالنقب، صباح اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أسفر حادثا طرق وقعا في النقب والطيرة عن 9 إصابات متفاوتة، صباح اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أصيب شاب، يبلغ من العمر 32 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع بين عدة شاحنات على شارع 6 بالقرب من بلدة كريات غات (بُنيت على أنقاض قرية عراق المنشية التي هُجّر أهلها عام 1949) بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" و"اتحاد الإنقاذ" الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني إصابة خطيرة، كما قدمت العلاجات الأولية لأربعة مصابين وصفت إصاباتهم بأنها متوسطة، ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات قريبة في المنطقة.

وأغلق الشارع لغاية إخلاء المركبات الضالعة بالحادث، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وأسفر حادث طرق آخر وقع على شارع رقم 554، مفرق مدينة الطيرة، عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأفادت خدمة "نجمة داود الحمراء" أن الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان، نقلت امرأة (50 عاما) بعد إصابتها بجروح متوسطة، كما نقلت 3 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#شاحنات
#سيارات
#حوادث الطرق
#النقب
#عراق المنشية

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