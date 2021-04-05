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إصابة حرجة لطفلة سقطت من علوّ في دير الأسد

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 18:34

إصابة حرجة لطفلة سقطت من علوّ في دير الأسد
(توضيحية- تصوير مركز حيان)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيبت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بجراح حرجةـ إثر سقوطها من علوّ، في بلدة دير الأسد بالشاغور، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في التّفاصيل أن الطفلة، أُصيبت إثر سقوطها عن ارتفاع 6 أمتار في البلدة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للطفلة المُصابة، ثمّ نقلها إلى مستشفى نهريا لاستكمال تلقّي العلاج.

وتمّ إخضاع الطفلة للعلاج، في غرفة العلاج المكثف في المشفى، نظرًا لخطورة إصابتها.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أُصيبت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، في شقيب السلام بالنقب، بجراح حرجة، إثر سقوطها عن ارتفاع.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان حينها، الإسعافات الأولية للطفلة، ثم نقلتها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#دير الأسد
#إصابة طفلة
#سقوط عن علو
#سقوط عن ارتفاع

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