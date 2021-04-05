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إصابة خطيرة في حادث عمل بالقرب من حيفا

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 08:51

إصابة خطيرة في حادث عمل بالقرب من حيفا
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب رجل، يبلغ 43 من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في مصنع بالقرب من مدينة حيفا، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 07:31 حول سقوط عامل من علو 6 أمتار بمصنع في ’بنيامينا’، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح بالغة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث العمل
#حيفا

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