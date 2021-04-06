  2. فلسطينيات
  3. أخبار

شهيد وجريحة بنيران الاحتلال شمالي القدس

تاريخ النشر: 06/04/2021 - 07:02

شهيد وجريحة بنيران الاحتلال شمالي القدس
قوات الاحتلال تطلق النار في سبسطية، في يوم الأرض، الثلاثاء الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨ / ووفا
تحرير: بلال ضاهر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن وإصابة زوجته بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على السيارة التي كانا يستقلانها في الطريق المؤدية من قرية بدو الى بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

والشهيد هو أسامة منصور (42 عاما) من قرية بدو، أصيب بعيار ناري في رأسه أطلقها جنود الاحتلال، فيما كان يقود سيارته وإلى جانبه زوجته التي أصيبت بجراح حرجة.

وزعم جيش الاحتلال أن منصور حاول تنفيذ عملية دهس جنود عند حاجز عسكري نصبه الجنود. وحسب ادعاء الجيش الإسرائيلي، فإن منصور توقف عند الحاجز العسكري وتحدث مع الجنود، "ثم قاد سيارته بسرعة وبشكل مفاجئ".

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الشهيد كان قد وصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، كما أصيبت زوجته في الظهر وحالتها مستقرة.

وكانت العشرات من جيبات الاحتلال اقتحمت قريتي بير نبالا والجيب الليلة الماضية واندلعت مواجهات في المكان.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في قرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية، وتفتيشها منزل أسير.

وأضاف شهود العيان أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس
#بير نبالا
#قوات الاحتلال الإسرائيلي
#شهيد

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالتا وفاة و54 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال ثلاثة أيام
حالتا وفاة و54 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال ثلاثة أيام

2021-04-05

الخارجية الفلسطينيّة تطلب تدخلًا دوليًا لضمان مشاركة القدس في الانتخابات
الخارجية الفلسطينيّة تطلب تدخلًا دوليًا لضمان مشاركة القدس في الانتخابات

2021-04-05

محمود عبّاس يتجه لألمانيا "لإجراء فحص طبي ولقاء ميركل"
محمود عبّاس يتجه لألمانيا "لإجراء فحص طبي ولقاء ميركل"

2021-04-05

الأكثر قراءة

الأسير رشدي أبو مخ ينال حريته

الأسير رشدي أبو مخ ينال حريته

2021-04-05
مدير عام موقع

مدير عام موقع "واللا" السابق: أطلقنا على نتنياهو تسمية "كيم"

2021-04-05
صحيفة: دبلوماسيون غربيون يشككون بانقلاب الأمير حمزة

صحيفة: دبلوماسيون غربيون يشككون بانقلاب الأمير حمزة

2021-04-05
الأمير حمزة بن الحسين يقول في تسجيل صوتي

الأمير حمزة بن الحسين يقول في تسجيل صوتي "لن ألتزم بالأوامر"

2021-04-05
استطلاع: أغلبية الجمهور تعارض تعيين نتنياهو رئيسا للدولة

استطلاع: أغلبية الجمهور تعارض تعيين نتنياهو رئيسا للدولة

2021-04-05