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مصرع شخص في حادث طرق بالقرب من بيسان

تاريخ النشر: 06/04/2021 - 08:11

مصرع شخص في حادث طرق بالقرب من بيسان
من مكان الحادث بشارع 90، صباح اليوم (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخص، في الأربعينيات من العمر، مصرعه في حادث طرق مروع وقع سيارة خصوصية وشاحنة على شارع 90، بين مفرق "منحمياه" وبيسان، صباح اليوم الثلاثاء.

واضطرت طواقم طبية إلى إقرار وفاة الشخص الذي كان عالقا في السيارة الخصوصية، فيما نقلت سائق الشاحنة للعلاج في مستشفى "بوريا" بالقرب من مدينة طبرية، ووصفت إصابته بأنها طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

من مكان الحادث بشارع 90، صباح اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 74 شخصا بينهم 14 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس الإثنين، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث الطرق
#سيارات
#شاحنات
#بيسان

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