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الرملة: إصابة خطيرة لعامل دهسته شاحنة

تاريخ النشر: 07/04/2021 - 13:30

الرملة: إصابة خطيرة لعامل دهسته شاحنة
من مكان الحادث بالرملة، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس من قبل شاحنة بورشة بناء في مدينة الرملة، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب في المكان، ونقلته بسيارة الإسعاف، على وجه السرعة، إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

من مكان الحادث بالرملة، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

هذا، ولقي عامل عربي، في العشرينيات من العمر، مصرعه متأثرا بإصابته البالغة التي تعرض لها إثر انقلاب رافعة شوكية في مصنع بمنطقة المسمية، جنوبي البلاد، صباح اليوم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الرملة
#حوادث العمل
#ورش بناء
#عمال

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