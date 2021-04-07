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مصرع شاب عربي من النقب في حادث عمل

تاريخ النشر: 07/04/2021 - 14:34

مصرع شاب عربي من النقب في حادث عمل
المرحوم يوسف محيسن المراحلة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب يوسف محيسن المراحلة (المعابدة)، في العشرينيات من العمر، من قرية الفرعة مسلوبة الاعتراف في النقب، مصرعه متأثرا بإصابته البالغة التي تعرض لها إثر انقلاب رافعة شوكية في مصنع بمنطقة المسمية، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وقدمت طواقم طبية للعامل العلاجات الأولية في المكان، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "كابلان" في مدينة "رحوفوت"، إذ باءت محاولات الطاقم الطبي لإنقاذ حياته بالفشل وأقر الأطباء وفاته.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث العمل
#مصانع
#منطقة المسمية
#عمال
#الفرعة
#يوسف محيسن المراحلة

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