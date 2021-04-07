مصرع شاب عربي من النقب في حادث عمل

لقي الشاب يوسف محيسن المراحلة (المعابدة)، في العشرينيات من العمر، من قرية الفرعة مسلوبة الاعتراف في النقب، مصرعه متأثرا بإصابته البالغة التي تعرض لها إثر انقلاب رافعة شوكية في مصنع بمنطقة المسمية، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وقدمت طواقم طبية للعامل العلاجات الأولية في المكان، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "كابلان" في مدينة "رحوفوت"، إذ باءت محاولات الطاقم الطبي لإنقاذ حياته بالفشل وأقر الأطباء وفاته.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.