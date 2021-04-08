مصرع شخص بحادث طرق قرب الفريديس

لقي شخص (51 عاما) مصرعه في حادث طرق مروع وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع رقم 4 قرب قرية الفريديس، اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية تابعة لـ"نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لمصاب، وأقرت وفاة شخص في المكان. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 78 شخصا بينهم 14 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس الأربعاء، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.