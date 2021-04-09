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إصابة حرجة لسائق دراجة نارية بالنقب

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 11:19

إصابة حرجة لسائق دراجة نارية بالنقب
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب سائق دراجة نارية (40 عاما) بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة في حادث طرق مروع على شارع رقم 31 بالقرب من مفرق السقاطي (شوكت) في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الجمعة.

ونقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بعد تقديم الإسعافات الأولية وإجراء عمليات إنعاش له من أجل إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 78 شخصا بينهم 14 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية أول من أمس الأربعاء، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النقب
#مفرق السقاطي
#حوادث الطرق
#دراجات نارية

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