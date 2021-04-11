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طمرة: اتهام 5 أشخاص بتهديد شاب من الضفة وابتزازه لرفضه العمل بتجارة السلاح

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 13:28

طمرة: اتهام 5 أشخاص بتهديد شاب من الضفة وابتزازه لرفضه العمل بتجارة السلاح
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد كل من محمد عدنان عواد (25 عاما) ومحمد علي عواد (31 عاما) وسعيد عواد (30 عاما) ومحمد أنطقلي (35 عاما) وبلال عواد (30 عاما) من سكان مدينة طمرة، نسبت إليهم "خطف شخص والابتزاز والتهديد، السرقة والاعتداء على شخص وإصابته بجروح".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الضحية من سكان المناطق الفلسطينية كان يعمل في مدينة طمرة بطريقة غير قانونية، في يوم 25 آذار/ مارس 2021 في ساعات الصباح، وصل إثنان من المتهمين إلى مكان عمل الضحية سائلين إياه إذا رأى سلاحا في مكان العمل، فقال الشاب قال إنه لم ير سلاحا، فهدده أحد المتهمين إذا لم يسلمه السلاح. وفي تلك الليلة قرر المتهمون خطف الضحية، وابتزازه بالقوة، من أجل مساعدتهم بشراء سلاح من مناطق السلطة الفلسطينية".

وذُكر أيضا في لائحة الاتهام أنه "وصل المتهمون إلى مكان عمله في ساعات الليل وهاجموه واعتدوا عليه، وهددوه إذا لم يقم بمساعدتهم بتأمين سلاح من مناطق السلطة الفلسطينية. الضحية فقد الوعي، وسرق المتهمون هاتفه وأغراضه الشخصية. بعد ذلك، اقترح الضحية على المتهمين بالتواصل مع والده من أجل مساعدتهم في تأمين سلاح ونقله إلى البلاد، فطلب المتهمون من والده المساعدة وسط تهديده بقتل ابنه، وأدخلوا الضحية إلى السيارة بالقوة واستمروا بالاعتداء عليه وشتمه، وخلال مرور المتهمين مع الضحية في منطقة وعرية قرب طمرة اعتقلتهم الشرطة وقُدمت لائحة اتهام ضدهم".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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