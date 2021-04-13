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الطيرة تشيّع جثمان ضحيّة جريمة القتل سهى منصور

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 19:11

الطيرة تشيّع جثمان ضحيّة جريمة القتل سهى منصور
في المقبرة أثناء دفن جثمان المغدورة
تحرير: باسل مغربي
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

شيّع أهالٍ من الطيرة، جثمان المغدورة سهى منصور، ضحية جريمة القتل التي ارتُكِبت، أمس الإثنين في المدينة، إلى مثواها الأخير.

وانطلقت الجنازة من بيت أهل منصور في شارع الربيع، شمالي المدينة، واتّجهت إلى مسجد عمر بن الخطاب لأداء صلاة الجنازة ومن ثم إلى المقبرة حيث دُفِنت.

في المقبرة أثناء دفن جثمان المغدورة

وشهد محيط المقبرة انتشارا لعناصر الشرطة، في وقت لا تزال دوريات الشرطة تتواجد أمام مكان الجريمة.

وأبدى مشاركون في التشييع، استياءهم وغضبهم جرّاء الجريمة، وتقاعس الشرطة في أداء واجبها، وبخاصة في المجتمع العربي.

ومع مقتل منصور يوم أمس، سجّل المجتمع العربيّ، 4 جرائم قتل خلال 4 أيّام، إذ إن جريمة القتل جاءت أمس، في أعقاب جريمة قتل مزدوجة ارتُكبت مساء الجمعة الماضي في بلدة دير الأسد بالشاغور، والتي راح ضحيتها كل من الشابين حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما)، بالإضافة إلى مقتل الشاب عز الدين عمرية، وإصابة شقيقيه في جريمة أخرى ارتُكِبت في اليوم ذاته، ببلدة إبطن.

كما شهدت البلدات العربيّة خلال الفترة ذاتها، جرائم إطلاق نار أخرى، أسفرت عن إصابات متفاوتة تراوحت ما بين المتوسّطة والخطيرة، اثنتين منها ارتُكِبت في أبو سنان، وقلنسوة.

وكان زوج سهى، محمد منصور قد حمّل مسؤولية قتل زوجته وعدم توفير الحماية لها للشرطة، موضحا أنها "كانت مهددة، والشرطة لديها علم بالموضوع".

وقال لـ"عرب 48"، صباح اليوم الثلاثاء: "سبق أن قدمنا شكاوى في محطة الشرطة إثر تهديدات، وأُحرقت سيارتي وسيارة سهى، دون أن تفعل الشرطة شيئا لتوفير الأمن والأمان لنا".

وأضاف أن "كل هذه التهديدات جاءت بسبب أن سهى أرادت أن تقدم شهادة في الشرطة ضد الشخص الذي أحرق سيارتها".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الطيرة
#سهى منصور
#تشييع
#جرائم القتل

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