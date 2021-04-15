إطلاق قذيفة صاروخية من غزة "سقطت في منطقة مفتوحة"

سقطت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزّة، مساء اليوم، الخميس، في المناطق مفتوحة، في المناطق المحاذية للقطاع المحاصر، فيما دوّت صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من المناطق الشمالية للقطاع.

ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم، في محيط قطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في بيان مقتضب عن قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن دوي الصافرات جاء في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من المناطق الشمالية لقطاع غزة، "سقطت في منطقة مفتوحة بالجانب الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن القذيفة لم تسفر عن "إصابات أو خسائر في الأرواح أو أضرار مادية".

ووفقا لتحذير الجبهة الداخلية، فإن صافرات الإنذار دوت في بلدة سديروت والمستوطنات المحيطة، الواقعة في محاذاة المناطق الشمالية للقطاع المحاصر.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شهود عيان من سكان سديروت قولهم إن صافرات الإنذار لم تدو في مناطق واسعة من البلدة، كما أنه لم يسمع دوي انفجارات.

وفي بيان أولي صدر عنه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحادثة "قيد الفحص"، وفي حين أشار إلى تفعيل صافرات الإنذار، لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولاحقا، أصدر الاحتلال بيان مقتضب، أضاف فيه أنه "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".