  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إطلاق قذيفة صاروخية من غزة "سقطت في منطقة مفتوحة"

تاريخ النشر: 15/04/2021 - 21:07

إطلاق قذيفة صاروخية من غزة "سقطت في منطقة مفتوحة"
رشقات صاروخية من غزّة (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

سقطت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزّة، مساء اليوم، الخميس، في المناطق مفتوحة، في المناطق المحاذية للقطاع المحاصر، فيما دوّت صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من المناطق الشمالية للقطاع.

ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم، في محيط قطاع غزة المحاصر، بحسب ما جاء في بيان مقتضب عن قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن دوي الصافرات جاء في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من المناطق الشمالية لقطاع غزة، "سقطت في منطقة مفتوحة بالجانب الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن القذيفة لم تسفر عن "إصابات أو خسائر في الأرواح أو أضرار مادية".

ووفقا لتحذير الجبهة الداخلية، فإن صافرات الإنذار دوت في بلدة سديروت والمستوطنات المحيطة، الواقعة في محاذاة المناطق الشمالية للقطاع المحاصر.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شهود عيان من سكان سديروت قولهم إن صافرات الإنذار لم تدو في مناطق واسعة من البلدة، كما أنه لم يسمع دوي انفجارات.

وفي بيان أولي صدر عنه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحادثة "قيد الفحص"، وفي حين أشار إلى تفعيل صافرات الإنذار، لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولاحقا، أصدر الاحتلال بيان مقتضب، أضاف فيه أنه "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#قطاع غزة
#قذيفة صاروخية
#الاحتلال الإسرائيلي
#صافرات إنذار

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بدءا من الأحد: إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة
بدءا من الأحد: إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

2021-04-15

الاحتلال يعتقل شابا اجتاز حدود غزة
الاحتلال يعتقل شابا اجتاز حدود غزة

2021-04-15

نهاية "جيش الشعب": أكثر من نصف الإسرائيليين لا يتجندون
نهاية "جيش الشعب": أكثر من نصف الإسرائيليين لا يتجندون

2021-04-15

الأكثر قراءة

سهى منصور: حياة كفاحية... نهاية مأساوية

سهى منصور: حياة كفاحية... نهاية مأساوية

2021-04-14
أزمة تشكل الحكومة: توقعات بانتقال بينيت للمعسكر المناوئ لنتنياهو

أزمة تشكل الحكومة: توقعات بانتقال بينيت للمعسكر المناوئ لنتنياهو

2021-04-14
تقارير: قتلى وجرحى بقصف موقع للموساد بأربيل

تقارير: قتلى وجرحى بقصف موقع للموساد بأربيل

2021-04-14
مشروع قانون لسحب الجنسية الإسرائيلية ممن أدين بـ

مشروع قانون لسحب الجنسية الإسرائيلية ممن أدين بـ"الإرهاب"

2021-04-14
القدوة: مروان البرغوثي مرشّحنا للرئاسة

القدوة: مروان البرغوثي مرشّحنا للرئاسة

2021-04-14