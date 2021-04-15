قلنسوة: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في جريمة إطلاق نار

أصيب شخصان في جريمة إطلاق نار وقعت مساء الوم، الخميس، في مدينة قلنسوة في منطقة المثلث، في استمرار لموجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي.

وعُلم أن شخصا (40 عاما) أصيب بجراح خطيرة، في حين أصيب آخر (30 عاما) بجراح وصفت بـ"المتوسطة"؛ ونقلت الطواقم الطبية المصابين لاستكمال تلقي العلاج في المشفى.

وأفاد مراسل موقع "عرب ٤٨" بأن مجهولين استهدفوا الضحيتين اللذين كانا يستقلان مركبة بالقرب من مسجد صلاح الدين.

وارتكب الجناة الجريمة باستخدام سلاح آلي؛ الأمر الذي تسبب بحالة من الهلع في أوساط الأهالي.

ووصلت قوات الشرطة إلى المكان، وطوقت موقع الجريمة التي لم تضح خلفيتها بعد، وشرعوا بالتحقيقات، دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبهين.

وتم العثور على المركبة المستخدمة بإطلاق في منطقة حرشية قريبة.

وشهدت الليلة الماضية، جرائم إطلاق نار متفرقة في رهط الفريديس، أسفرت عن وقوع إصابات بينها خطيرة، وبعد أيام من مقتل سهى منصور في جريمة ارتُكِبت في مدينة الطيرة.

وقُتِل يوم الجمعة الماضي، كل من الشابين حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) في جريمة قتل مزدوجة بدير الأسد، بالإضافة إلى مقتل الشاب عز الدين عمرية، وإصابة شقيقيه في جريمة أخرى ارتُكِبت في اليوم ذاته، ببلدة إبطن.

ووصل عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 26 قتيلا؛ وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، وحافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، وسهى منصور (38 عاما) من الطيرة.

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.