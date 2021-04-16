اليمن: 96 قتيلا في مواجهات قرب مأرب خلال يومين

قُتل 96 مقاتلا من القوات اليمنيّة الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين، خلال اليومين الماضيين، قرب مدينة مأرب الإستراتيجية، بحسب ما أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الجمعة، في حين توقّعت الأمم المتحدة نزوح عشرات آلاف المدنيين على الأقل، في حال استمرّ القتال.

في المقابل، يشن المتمردون هجمات مكثفة للتقدم نحو آخر معاقل الحكومة في الشمال.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر عسكري في القوات الحكومية، القول إن المواجهات التي وقعت بين الطرفين في جبهات مختلفة في مأرب، يومي الأربعاء والخميس، أدّت إلى مقتل 36 مقاتلا من القوات الموالية للسلطة و60 مقاتلا في صفوف المتمردين.

الأمم المتحدة: طفرة في تفشي كورونا وشبح المجاعة

في السياق، حذّر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، أمس الخميس، من أن أسوأ أزمة إنسانية في العالم باليمن تتفاقم بسبب جائحة كورونا التي "عادت" بقوة في الأسابيع الأخيرة، فيما تواجه أفقر دول العالم العربي مجاعة واسعة النطاق.

وفي تحديث قاتم أمام مجلس الأمن الدولي، قال لوكوك إن عشرات الآلاف من الأشخاص يتضورون جوعا بالفعل، بينما هناك 5 ملايين شخص آخر يسبقونهم بخطوة.

وأضاف أن آذار/ مارس، كان الشهر الأكثر دموية حتى الآن هذا العام بالنسبة للمدنيين في اليمن، فيما قُتل مئتان أو أصيبوا نتيجة للأعمال العدائية، وربع هذه الحصيلة في محافظة مأرب، حيث يضغط الحوثيون في هجوم عسكري.

وفي آذار/ مارس كذلك؛ دُمِّر أو تضرر بشكل بالغ نحو 350 منزلا خاصا، وفقا للوكوك.

طفل يمني بوضع صحي صعب (أ ب)

ولمنع وقوع "كارثة وشيكة،" دعا لوكوك إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين، والوصول للمساعدة الإنسانية والتمويل ودعم دفع اليمن اقتصاديا وتحقيق أي تقدم نحو السلام.

وبسبب خفض التمويل، لا تستطيع الأمم المتحدة الآن سوى مساعدة تسعة ملايين شخص فقط شهريا، بتراجع عن نحو 14 مليون شخص قبل عام، وفق ما أعلنه لوكوك.

وأوضح أن مؤتمر تعهد أقيم في أول آذار/ مارس شهد وعودا بجمع 1.7 مليار دولار، وهو أقل من نصف المطلوب، "ووجود المزيد من المال لاستجابة الأمم المتحدة هو أسرع طريقة وأكثرها فعالية لإنقاذ ملايين الحيوات"، على حد قوله.

كما حذر لوكوك من أنه إن استمر القتال في مأرب وتعز والحديدة، حيث يقع الميناء الرئيسي للبلاد، "نتوقع عشرات الآلاف -على الأقل- ممن سيضطرون إلى النزوح، وسيكون هذا خطيرا للغاية فيما نشهد بالفعل ارتفاعا في معدلات الإصابة بكوفيد - 19".