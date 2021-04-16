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19 وفاة وألف و774 إصابة بكورونا في الضفة والقدس وغزّة

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 14:45

19 وفاة وألف و774 إصابة بكورونا في الضفة والقدس وغزّة
في مركز لـ"أونروا" في دير البلح بغزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي 19 شخصا متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقطاع غزة المُحاصَر، فيما سُجِّلت 1774 إصابة جديدة بالفيروس، و2276 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم الجمعة.

ونقل البيان عن وزيرة الصحة مي الكيلة، قولها إنه "تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: طولكرم 2، نابلس 2، ضواحي القدس 1، الخليل 1، رام الله والبيرة 1، وتم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس".

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: طوباس 32، نابلس، 182، قلقيلية 29، طولكرم 57، جنين 84، سلفيت 13، أريحا والأغوار 9، الخليل 72، رام الله والبيرة 87، بيت لحم 22، ضواحي القدس 3، قطاع غزة 1138، مدينة القدس 46".

وأشارت الوزيرة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت "حسب (الترتيب) التالي: طوباس 51، نابلس 322، قلقيلية 13، طولكرم 73، جنين 161، سلفيت 2، أريحا والأغوار 7، الخليل 86، رام الله والبيرة 205، بيت لحم 48، ضواحي القدس 6، قطاع غزة 1205، مدينة القدس 97".

ولفتت إلى وجود 172 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 514 مريضا.

وأوضحت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 88.6٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات.

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 159754، بينهم 23113 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
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#وفيات كورونا
#القدس
#قطاع غزة

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