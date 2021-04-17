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مصرع سائق دراجة نارية في حادث قرب نتانيا

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 13:35

مصرع سائق دراجة نارية في حادث قرب نتانيا
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق على شارع رقم 2 بالقرب من نتانيا، اليوم السبت.

وحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انزلاق دراجة نارية لأسباب لم تعرف بعد، ما أسفر عن مصرع سائقها متأثرا بجروحه.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 12:19 حول حادث دراجة نارية على شارع 2 في محور طرق نتانيا باتجاه الشمال، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حوادث الطرق
#دراجة نارية

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