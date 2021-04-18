إيران: زلزال بقوة 5.9 يضرب محافظة بوشهر ولا أنباء عن إصابات

ضرب زلزال بقوّة 5.9 على مقياس ريختر، ميناء غناوة على الخليج بمحافظة بوشهر بجنوب إيران، وفقا لما أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وشعرت به محافظات بوشهر وخوزستان وفارس بجنوب إيران.

وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، مجتبي خالدي: "إنه تم إرسال خمسة فرق إلى مكان الزلزال، ولا تقارير حول وجود إصابات حتى الآن".

A magnitude 5.9 #earthquake hit southern #Iran this morning. Its epicenter was Bandar Ganaveh. pic.twitter.com/MqJT7TArDK — Iran News Wire (@IranNW) April 18, 2021

كما وضربت هزة ارتدادية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر الميناء ذاته.

وفي السياق ذاته، أعلن خالدي، بأنه تم إرسال 50 سيارة إسعاف و5 حافلات إسعاف إلى مناطق الزلزال، ويجري العمل على إعداد 3 مشافي ميدانية.

ونتج عن الزلازل انهيارات جبلية في محافظة بوشهر، وتم تسجيل إصابة واحدة حتى الآن.