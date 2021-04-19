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مصرع شاب في حادث عمل بالنقب

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 12:51

مصرع شاب في حادث عمل بالنقب
من مكان الحادث بالنقب، اليوم (نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل (19 عامًا) مصرعه دهسا في ورشة بناء بمدينة نتيفوت في النقب، جنوبي البلاد، ظهر اليوم الإثنين.

وذكرت مصادر طبية أن شاحنة دهست الشاب خلال عمله في الورشة، واستدعيت طواقم طبية تابعة لـ"نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وأقرت وفاة العامل بعد محاولات عديدة لإنعاشه وإنقاذ حياته، إذ كان فاقدا للوعي ودون نبض، وعانى إصابة بالغة الخطورة في رأسه.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

هذا، ولقي 15 عاملا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2021 في حوادث عمل في ظل إهمال حكومي ممنهج، يرافقه إهمال مقاولين لأمان وسلامة العاملين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حوادث العمل
#النقب
#ورش بناء

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