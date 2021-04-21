إصابة خطيرة في حادث طرق بيافا

أصيب رجل، يبلغ 45 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق في مدينة يافا؛ صباح اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة خصوصية ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة سائق الأخيرة بجروح خطيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 7:07 حول إصابة سائق دراجة نارية بحادث في شارع ’مرزوق وعيزر’ في يافا".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 94 شخصا بينهم 17 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 20 نيسان/ أبريل الجاري، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.