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الفريديس: إصابة شاب بجراح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 23:04

الفريديس: إصابة شاب بجراح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار
من المكان الذي ارتُكِبت فيه الجريمة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما، بجراح خطيرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في بلدة الفريديس، مساء الأربعاء.

ووصل إلى مكان الجريمة، طاقم طبيّ قدّم الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى في الخضيرة، لاستكمال تلقّي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وبموازاة تقصير الشرطة في أداء مهامّها، تستمرّ الجريمة بالاستفحال في المجتمع العربيّ، الذي شهد مقتل الشقيقين شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، واللذين قُتِلا في جريمة إطلاق نار بطولكرم بمنطقة الضفة، فجر الجمعة الماضي، وتمّ تشييع جثمانيهما في مدينتهما، يوم الأحد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الفريديس
#إصابة خطيرة بإطلاق نار
#الجريمة في المجتمع العربي

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